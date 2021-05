Israelsk luftangreb ødelægger eneste coronalaboratorium i Gaza

Det eneste coronalaboratorium i Gazastriben er ikke længere i stand til at analysere covid–19 prøver, efter at det mandag er blevet ramt af et israelsk luftangreb, oplyser lokale myndigheder ifølge AFP.

Al-Rimal–klinikken blev delvist ødelagt i angrebet, mens flere sundhedsarbejdere også blev såret – heriblandt flere kritisk. Et børnehjem, en pigeskole og bygninger, der tilhører det palæstinensiske sundhedsministerium blev også ramt af missilerne.

»Jeg kom med min søn for at hæve nogle penge i en ATM, og pludselig ramte et F16-misil«, fortæller et øjenvidne til mediet Middle East Eye.