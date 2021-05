Olie- og gasgiganten Rusland er presset af fokus på klimaet

Efter flere år i fryseboksen er det mellemstatslige samarbejde i Arktisk Råd tilbage på sporet. Donald Trump og hans udenrigsminister, Mike Pompeos, forsøg på at gøre forsamlingen af arktiske stater til en del af supermagtsopgøret mellem USA og Kina og til en vis grad også Rusland er en saga blot.

Det samme er USA afvisning af klimadagsordenen. Udenrigsministrene fra de otte medlemslande med territorier i Arktis samles i morgen i den islandske hovedstad, Reykjavik, for at godkende en fælles erklæring med fokus på, hvordan de fire millioner indbyggere i Arktis rammes først af temperaturstigningerne.

Ministrene vil understrege hele verdens forpligtelse til at begrænse klimaforandringerne og pege på nødvendigheden af, at befolkningen i det højeste nord forbereder sig på de store ændringer. Rusland, der overtager formandsskabet for rådet efter Island, har også presset på, for at sluterklæringen prioriterer økonomisk udvikling og investering i Arktis.