Tænker du på at rejse? Læs her, hvor meget vores nabolande og favoritrejsemål har åbnet

Der gælder forskellige regler i de forskellige tyske delstater, men også nogle fælles tyske regler.

Hvis infektionstallet i et område overstiger 100 per 100.000 i tre dage aktiveres en såkaldt ’nødbremse’, hvor der blandt gælder udgangsbegrænsninger fra kl. 22 til kl. 5. Man må jogge og ’gå tur’ alene indtil midnat.

I for eksempel Berlin er barer og restauranter stadig lukkede for gæster. Restauranter må kun tilbyde take-away. Fra 21. maj åbnes for udeservering for folk med bevis for test, vaccine eller overstået sygdom.

I Berlin er de fleste kulturinstitutioner lukkede. Udendørs åbnes op med betingelser.

Man må mødes med op til fem voksne fra to husstande.