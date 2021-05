Spanien returnerer svømmende migranter fra Ceuta til Marokko

Spanien har sendt 2.700 migranter tilbage til Marokko fra den spanske eksklave Ceuta i det nordlige Afrika. Spanien har desuden beordret ekstra politi til det lille spanske landområde på toppen af Marokko, hvortil flere tusinde migranter er ankommet de seneste dage, mange af dem svømmende.

»Regeringen benytter alle midler til at beskytte Spaniens territoriale integritet«, siger den spanske indenrigsminister, Fernando Grande-Marlaska, på et pressemøde.

Mandag lykkedes det 6.000 migranter at krydse grænsen til Ceuta. Det er det højeste antal, der er registreret på en dag. De fleste af migranterne er marokkanere. De svømmer ind til strande i Ceuta eller sejler i gummibåde.

Ceuta og Melilla, der ligger fem kilometer syd for Ceuta, er de eneste EU-landområder, der ligger i Afrika. Samlet bor der omkring 170.000 mennesker i de to små spanske territorier. Tirsdag greb også marokkansk politi ind, da situationen udviklede sig. Marokkanske betjente benyttede ifølge en korrespondent fra nyhedsbureauet AFP tåregas til at opløse en menneskemængde af personer, som håbede at komme ind i EU.

Situation »uden fortilfælde«

Situationen bekymrer også i Bruxelles, hvor EU’s kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, kalder situationen »uden fortilfælde« og »bekymrende« under en debat i EU-Parlamentet tirsdag.

Johansson sender en klar besked til Marokko om at sikre, at der sættes en stopper for forsøg på at krydse grænsen til EU ulovligt.

»Det vigtigste er, at Marokko nu fortsætter med at stoppe de uregelmæssige grænsepassager, og at dem, som ikke har ret til tophold, på ordentlig og effektiv vis bliver returneret«, siger Johansson.

Hun understreger, at de spanske grænser i Afrika også er europæiske grænser. I forvejen er der diplomatiske spændinger mellem Spanien og Marokko. Det skyldes, at Spanien har ydet hjælp til lederen af en gruppe, der kæmper for uafhængighed i Vestsahara, der har været besat af Marokko siden 1970’erne.

