Svøm tilbage, råbte soldaterne: Aldrig er så mange ankommet til eftertragtet europæisk flygtningemål

Tusindvis af mænd i træningstøj, nogle kun iført underbukser, væltede op af havet og spurtede med høje jubelbrøl hen over stranden mellem soldater, der havde dannet en lang kæde og forsøgte at tvinge de nyankomne tilbage i havet.

Der var også kvinder og små børn imellem dem, men det var mest unge mænd, som nu plantede deres fødder på spansk jord. Det var lykkedes dem at trænge ind i den normalt skarpt bevogtede spanske eksklave Ceuta på den nordafrikanske kyst.

Det begyndte meget tidligt mandag morgen og kulminerede natten til tirsdag, hvor det var lykkedes omkring 8.000 migranter at svømme rundt om det høje pigtrådshegn, som skiller Ceuta-halvøen fra Marokko og rækker et stykke ud i havet. Nogle af dem ankom i små gummibåde eller klatrede ud for enden af hegnet på den marokkanske side, inden de sprang i vandet og svømmede det sidste stykke.

Normalt forhindrer de marokkanske grænsevagter migranterne i at komme i nærheden af grænsehegnet. Men pludselig var der mere eller mindre fri adgang, fordi Marokko tilsyneladende ikke gjorde noget for at stoppe folk.