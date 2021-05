Menneskejagt i Belgien: Svært bevæbnet soldat har efterladt afskedsbrev

Belgisk politi har onsdag sat helikoptere i luften som led i jagten på en 46-årig soldat, der angiveligt har planer om at udøve vold mod politikere og virologer. På jorden deltager adskillige politipatruljer og specialstyrker i den menneskejagt, der har været i gang siden mandag.

Soldaten, der bor Limburg i det nordøstlige Belgien, har ifølge flamske medier efterladt et afskedsbrev, hvor han angiver, at han er parat til at dø for sin sag. Hans mål skulle være kendte politikere og virologer.

»Der er indikationer på, at han er voldelig, og det seneste døgn er der kommet beviser på, at manden udgør en akut trussel«, sagde justitsminister Vincent Van Quickenborne tirsdag aften til tv-stationen VTM.

Den flamske avis De Standaard skriver, at manden i sit afskedsbrev angiver, at han ikke længere kan leve i et samfund, »hvor politikere og virologer har taget alt fra os«, og at han vil »slutte sig til modstanden og ikke overgive sig uden kamp«.

Ifølge avisen Le Soir er manden muligvis bevæbnet med en bazooka, en maskinpistol og en almindelig pistol, der er stjålet fra en kaserne. Soldatens bil blev fundet i udkanten af en skov i Limburg tirsdag aften, og den føderale anklagemyndighed oplyser ifølge De Standaard, at »de mest bekymrende våben blev fundet i bilen«.