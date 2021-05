»Vi bør bede vores nabolande om hjælp«: Intensivafdelingerne i Sverige er hårdt pressede af coronapatienter

Intensivafdelingerne på de svenske hospitaler er under hårdt pres. Så hårdt, at lægerne i den svenske forening for anæstesi og intensivpleje opfordrer de svenske myndigheder til at bede om hjælp fra de nordiske nabolande.

For første gang i coronapandemien er de svenske intensivafdelinger nemlig så presset på kapaciteten, at man ikke er i stand til sikre, at der er de 20 procent ledige senge på intensiv, som den svenske beredskabsplan ellers kræver for at være rustet til at kunne klare eksempelvis et terrorangreb.