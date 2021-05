»Jeg er bare så træt af det«: Sygeplejersken, der passede Boris Johnson på intensiv, siger op

Hun blev kendt i England som sygeplejersken, der passede Boris Johnson.

Den New Zealandske Jenny McGee, der var en af de to sygeplejersker, der tog sig af Boris Johnson, da han var alvorligt syg med Covid-19, siger op. Det skyldes, at hun mener, at regeringen har vist »manglende respekt« over for sundhedsvæsnet under pandemien, siger hun til The Guardian.

»Vi får ikke den respekt og den løn, vi fortjener. Jeg er bare så træt af det. Så jeg har altså afleveret min opsigelse«, siger Jenny McGee, som altså brugte to dage ved siden af Boris Johnson, og er en af de ledende intensivsygeplejersker på St. Thomas Hospital i London.

Opsigelsen sker efter, at den britiske regering har forslået en lønstigning på 1 procent for alle i sundhedsvæsnet, hvilket hun mener ikke er nok, og som af deres fagforening er blevet kaldt for »nedværdigende« og som at få »et spark på tænderne«, skrev The Telegraph for et par dage siden.

Kritikken går på, at lønstigningen på 1 procent er mindre end det årlige 2 procent inflation, og at sygeplejerskernes fagforening efterspørger en stigning på 12,5 procent.