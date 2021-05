USA undtager selskab bag Nord Stream 2 fra sanktioner

USA vil undtage selskabet bag gasledningen Nord Stream 2, som skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Rusland, fra sanktioner.

Det fremgår onsdag af en rapport fra USA’s udenrigsministerium.

Det sker, på trods af at rapporten finder, at Nord Stream 2 AG har taget del i aktiviteter, der i udgangspunktet skal sanktioneres.

Nord Stream 2 AG har det russiske gasselskab Gazprom som ejer. Men på grund af nationale interesser bliver sanktionerne ikke ført ud i livet, står der i rapporten fra USA’s udenrigsministerium.

Også den administrerende direktør for selskabet Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, undtages fra sanktioner med samme argumentation.

Fire russiske fartøjer og fire russiske juridiske enheder, som er involveret i byggeriet af gasledningen, bliver dog sanktioneret.

Nord Stream er omkring 95 procent færdigbygget.

USA’s aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at gasledningen kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa.

ritzau