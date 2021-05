USA's og Ruslands topdiplomater mødte hinanden med smil – og med advarsler

USA »søger et mere stabilt og forudsigeligt forhold til Moskva«.

Sådan lyder det onsdag ifølge Bloomberg News fra USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, på sidelinjerne af et møde i Arktisk Råd.

På mødet er der en grundlæggende positiv tone, men flere svære emner bliver også bragt op.

Blinken indleder mødet med at støde albuer med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i en coronavenlig hilsen.

Han siger, at samarbejde er målet for USA. Men »aggressiv« adfærd fra Rusland vil blive mødt med et modsvar, advarer Blinken.

»Hvis Rusland opfører sig aggressivt over for os, vores partnere og vores allierede, så vil vi svare igen«, siger Blinken ifølge nyhedsbureauet AFP ved mødet, som finder sted i Islands hovedstad, Reykjavik.

Mødet er det første på højt niveau mellem USA og Rusland under USA’s præsident, Joe Biden.

Det har derfor været imødeset med spænding af flere.

Blinken tilføjer, at »hvis lederne af Rusland og USA kan arbejde sammen, så vil verden blive et mere sikkert sted«.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, svarer, at han er klar til at tale om alle emner, hvis samtalerne er »ærlige«.

»Vi er klar til at diskutere alle emner uden undtagelser, hvis vi har den forståelse, at samtalerne er ærlige og baseret på gensidig tillid«, siger Lavrov til Blinken under mødet.

Klare forskelle

Forskellene mellem de to lande er trods den positive tone dog også tydelige.

Ifølge Bloomberg nævner Blinken »Ruslands fortsatte militære udstationeringer i og nær Ukraine«.

Derudover taler han om tilstanden på den fængslede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj.

Blinken beder også om at få løsladt to amerikanere, som Rusland tilbageholder - nemlig Paul Whelan og Trevor Reed - og så taler han om Ruslands aktiviteter i den syriske borgerkrig og de humanitære konsekvenser.

Lavrov kalder ifølge nyhedsbureauet Reuters mødet for »konstruktivt«.

Russiske statsmedier beretter, at de to topdiplomater også har gjort indledende manøvrer til et muligt møde mellem de to landes præsidenter, Joe Biden og Vladimir Putin.

