Én krig er ovre. Nu kan tilløbet til den næste krig begynde

Mahmoud Abbas har været isoleret under krigen i Gaza. Internationale telefonlinjer til Israels regering og til Hamas-bevægelsens ledere har glødet. Benjamin Netanyahu, Israels regeringsleder, har talt med den amerikanske præsident, Joe Biden, fire gange, mens sammenstød har hærget i Jerusalem, og krigshandlinger har raset i og omkring Gaza. Og adskillige arabiske ledere har taget kontakt til Hamas.

Men Abbas? Det er ham, der er palæstinensernes præsident. Det er ham, der skulle repræsentere de kæmpende palæstinensere. Ham, som knap skulle være i stand til at holde telefonernes kimen fra livet. Okay, han har talt med Joe Biden en enkelt gang – og opfordrede da, for fem dage siden, Biden til at standse krigen, ganske forgæves.