Hamas: Våbenhvile er en sejr for det palæstinensiske folk

Israels våbenhvileerklæring er et nederlag for premierminister Benjamin Netanyahu og »en sejr for det palæstinensiske folk«.

Det siger Ali Barakeh, der er medlem af Hamas’ kontor for arabiske og islamiske relationer, til nyhedsbureauet AP.

Udtalelsen kommer, kort tid efter at den israelske regerings sikkerhedskabinet tidligere torsdag aften bekræftede, at der er indgået en våbenhvile med Hamas.

Ifølge egyptisk stats-tv træder våbenhvilen i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid - klokken 01.00 dansk tid.

Også Hamas siger, at våbenhvilen træder i kraft klokken 02.00 lokal tid.

Tidspunktet er endnu ikke officielt bekræftet fra den israelske regerings side.

Egypten overvåger våbenhvile

Ifølge Hamas vil våbenhvilen være »gensidig og simultan«.

»Den palæstinensiske modstandskraft vil overholde denne aftale, så længe at besættelsen (Israel, red.) gør det samme«, siger Taher Al-Nono, der er medierådgiver for Hamas-leder Ismail Haniyeh, til nyhedsbureauet Reuters.

Den palæstinensiske modstandskraft vil overholde denne aftale, så længe at besættelsen (Israel, red.) gør det samme Taher Al-Nono

I en tv-tale siger Abu Ubaida, som er talsmand for Hamas’ væbnede styrker, at »med Guds hjælp var vi i stand til at ydmyge fjenden, dens skrøbelige enhed og dens barbariske hær«.

Abu Ubaida advarer samtidig om, at raketangreb fra Hamas vil ramme på tværs af Israel, hvis israelerne overtræder våbenhvilen eller angriber Gaza, inden våbenhvilen er trådt i kraft.

Det er Egypten, der har mæglet i konflikten mellem Israel og Hamas.

Det bliver også Egypten, som får til opgave at overvåge, at våbenhvilen bliver overholdt.

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har ifølge egyptisk tv beordret to sikkerhedsdelegationer til Israel og de palæstinensiske områder.

Blot få minutter efter offentliggørelsen af våbenhvileerklæringen advarede lyden af sirener om indkommende raketter i israelske grænseområder, ligesom at en journalist fra Reuters berettede om et luftangreb i Gaza.

Der var umiddelbart ingen oplysninger om omkomne.

