Norge går i næste uge til anden fase af genåbning

Norges statsminister, Erna Solberg, siger på en pressekonference fredag, at genåbningen af landet fortsætter i næste uge, hvor yderligere covid-19 restriktioner bliver ophævet fra torsdag den 27. maj.

»Regeringen mener, at det er forsvarligt at gå videre med genåbningen. Torsdag i næste uge går vi til trin to på regeringens firetrinsplan«, siger Solberg.

»Det betyder, at vi kan få gang i processen med at få det norske samfund i gang igen«, tilføjer hun.

Den norske statsminister sagde i sidste måned, at den anden fase i firepunktsplanen formentligt ville blive sat i gang sidst i maj. Der er imidlertid visse områder, hvor der er udbredte smitte. Her vil restriktioner fortsat være i kraft for at hindre udbredelse af smitte.

»I disse enkelte kommuner vil der gælde strengere lokale regler end andre steder«, siger Solberg.

Norge er blandt de lande, som har den laveste smitteudbredelse og det laveste antal dødsfald med covid-19. Men en markant stigning i hospitalsindlæggelser førte i marts til indførelse af en række restriktioner, som nu har styrket håbet om, at den tredje bølge er bragt under kontrol.

Hver tredje nordmænd har fået første stik

I Oslo har byrådet åbnet for alkoholservering i hovedstaden. Det blev meddelt på en pressekonference fredag. Det betyder, at restauranterne kan åbne igen, og at der kan udskænkes alkohol til klokken 22. Det bliver tilladt at have 10 gæster i sit hjem, og en række restriktioner på sport og idræt bliver også ophævet.

Fra torsdag kan kommuner med lav smitte selv beslutte, hvorvidt de vil gå til grønt niveau med børnehaver, skoler og SFO’er. Desuden åbnes for fysisk undervisning på fagskoler, højskoler og universiteter.

Det seneste døgn er der registreret 478 coronasmittede i Norge. De seneste syv dage har der i gennemsnit været registreret 328 smittetilfælde dagligt. Torsdag var 99 coronasmittede indlagt på sygehuse i Norge.

En ud af tre nordmænd har i dag fået den først vaccination mod covid-19, og det er i alt omkring 15 procent af alle voksne, som er blevet fuldt vaccineret, viser tal fra sundhedsmyndighederne.

