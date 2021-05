Europæiske politikere er chokerede: »Hele EU er blevet brutalt angrebet og må svare igen på hårdest mulig vis«

Egentlig skulle EU-topmødet i Bruxelles have handlet om klima, Brexit, Rusland og vacciner. Men den plan blev lagt, inden den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, søndag tvang et passagerfly fra Ryanair mellem to EU-lande til at lande i Minsk.

Officielt var begrundelsen en bombetrussel mod flyet, men den version er ligeså utroværdig for EU-lederne, som at Lukasjenko i fjor vandt valget i Hviderusland med 80 procent af stemmerne. Og derfor er topmødeprogrammet nu lagt om, så Mette Frederiksen og kollegerne mandag aften skal diskutere et passende modsvar over for Hviderusland.

De 27 stats- og regeringschefer har flere strafaktioner i redskabskassen, men før vi ser på disse muligheder, er det værd at rekapitulere, hvad der faktisk skete om bord på FR4978.

Flyet lettede søndag morgen klokken 07:29 fra Athen med 171 passager om bord. Da flyet mere end 2 timere senere var næsten fremme ved destinationen i Vilnius, blev det pludseligt omdirigeret mod øst og landede i stedet klokken 10:16 i den hviderussiske hovedstad, Minsk. På landingsbanen stod betjente med sporhunde klar til at bakke op om den officielle forklaring om en bombetrussel.