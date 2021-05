Højrefløjen stikker kæp i hjulet på italiensk lov om homofobi

De tre venner havde været ude at shoppe i Milanos centrum. De var i godt humør, gik på gaden og snakkede højlydt. Én af de tre, Elisabetta Ricci, 21, havde sin nye lyserøde jakke på. Klokken var cirka 19, da de gik ned af trapperne til metrostationen Segesta. For enden af trapperne ved fodgængertunnelen stod en gruppe på cirka fem unge og hang ud. Da Elisabetta Ricci passerede gruppen, mærkede hun en berøring på sin skulder. Snart var hun omringet og blev presset op ad muren i tunnelen.

»De holdt mig hårdt i kraven, spyttede mig i ansigtet, mens de kaldte mig for en ulækker bøsse, og sagde, at jeg skulle tage at opføre mig som en mand«, siger hun om episoden, der fandt sted for 3 år siden.