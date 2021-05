»Nu er alle i fare«: Sami mistede 13 familiemedlemmer, da raketten slog ned

Den første dag med en skrøbelig ny våbenhvile mellem Israel og Hamas går på hæld, og Sami Abul Ouf står og vakler på en dynge ruiner i Gaza by, hvor hans søsters hjem engang stod.

Når der tidligere udbrød krig med Israel, plejede Abul Ouf at holde sig inden døre i sin lejlighed, til det hele var overstået. Han anså det for usandsynligt, at militæret ville angribe bygningen. Men søndag blev den raseret i et luftangreb, der tog livet af hans søster Reem og mindst 12 andre medlemmer af deres familie.

»Det her sted plejede at være et helle«, siger 28-årige Abul Ouf efter at være kravlet ned på gadeniveau igen. »Men nu er der ingen sikkerhed i Gaza. Alle er i fare«.

For første gang i ti dage er der nu ro på himlen over Gaza og Israel, efter at våbenhvilen mellem den militante gruppe Hamas, der regerer Gaza, og Israel trådte i kraft fredag morgen.