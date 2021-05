Dansker tiltalt for mord begået med hammer for 34 år siden på færge i Finland

Det er under stor bevågenhed fra journalister og pressekameraer, at en 52-årig dansk mand mandag sidder på anklagebænken ved byretten i finske Turku.

Manden er tiltalt for at have slået en 20-årig tysk turist ihjel på færgen ’Viking Sally’ for 34 år siden i 1987, og for at have forsøgt at dræbe den tyske turists 22-årige veninde.

Det har været småt med detaljer om, hvorfor den finske anklagemyndighed efter så mange år har rejst tiltale. Men mandag ved sagens første retsmøde står det klart, at en såkaldt slaggehammer, der tilhørte færgen, ifølge anklagemyndigheden blev brugt til at begå drabet.

Det fremgår af anklageskriftet, som mandag er blevet tilgængeligt.

Det er første gang i den 34 år lange mordgåde, at et mistænkt drabsvåben er dukket op.

Det står også klart, at blandt andet sms’er med trusler har fået Finland til at genoptage sagen. I 2016 blev manden dømt på dansk grund for trusler mod en kvinde.

Han har ifølge B.T. blandt andet skrevet, at ’jeg er morder og kan bevise det, men så ryger jeg i fængsel for lang tid’.

Under retssagens første dag sidder den 52-årige sammen med en tolk og sin forsvarsadvokat i retslokalet i Turku. Han er klædt i et blåt jakkesæt.

Han ankom til retten i god tid, og han gjorde intet for at dække sit ansigt for de mange kameraer, skriver det finske medie Yle.

Med færgen til spejderlejr i Finland som 18-årig

I 1987 var han 18 år og på vej til en spejderlejr i Finland med færgen fra Sverige.

Han var den første til at finde tyske Klaus Schelkle og Bettina Taxis, der nær helikopterdækket på færgen lå ilde tilredt smurt ind i blod ved deres soveposer. Her havde de lagt sig til at sove, fordi de ikke havde råd til en kahyt.

Danskeren blev dengang anset som et vigtigt vidne. Samtlige 1.400 passagerer forsøgte de finske politifolk at fotografere, og en del blev udtaget til nærmere afhøring, da færgen om morgenen 28. juli lagde til kaj i Turku.

20-årige Klaus Schelkle blev erklæret død på hospitalet to timer efter hændelsen. Han blev pådraget frakturer på kraniet og helt ind til hjernen.

Anklageren kalder drabet særdeles råt og brutalt, og det bemærkes, at Schelkle lå og sov i soveposen og var fuldstændig forsvarsløs, fremgår det af anklageskriftet.

Schelkles veninde var slemt tilredt, men overlevede. Hun har livsvarige hjerneskader, mistede langfingeren og fik beskadiget synsevnen på det ene øje.

Under retsmødet siger anklageren, at den tiltalte dræbte manden og forsøgte at dræbe kvinden ved at slå hende i hovedet med hammeren.

Hufvudsbladet skriver, at byretten mandag har besluttet, at tre politiafhøringer af danskeren i 2016 ikke må bruges i sagen.

Det kan anses som en sejr for ham, da mandens finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, havde krævet, at retten så bort fra de tre afhøringer, da den tiltalte ikke havde en ’juridisk repræsentant under afhøringerne’.

Anklagemyndigheden kræver manden dømt på livstid for drabet på Klaus Schelkle og forsøget på drab på Bettina Taxis.

Sagen forløber over en række dage i maj og ventes afsluttet i begyndelsen af juni.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

ritzau