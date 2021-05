SAS undgår hviderussisk luftrum efter Ryanair-tvangslanding

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS vil den kommende tid flyve uden om luftrummet over Hviderusland.

Det oplyser selskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at et Ryanair-fly søndag blev tvunget af to kampfly til at lande i Hviderusland. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Reaktionen fra SAS kommer, efter at svenske transportmyndigheder har opfordret svenske luftfartsselskaber til at undgå det hviderussiske luftrum.

Ændringen vil påvirke SAS’ rute mellem Oslo og Kiev, som har to ugentlige flyvninger.

Selskabet vil fortsat flyve på ruten, men følge en anden rute, som går uden om det hviderussiske luftrum.

Hviderusland og landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, er af flere EU-lande blevet kritiseret hårdt efter søndagens manøvre.

Formålet med at tvinge flyet til jorden menes at have været at få fat i den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

Han blev anholdt, da flyet nødlandede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Den hviderussiske manøvre har affødt markante reaktioner fra flere vestlige ledere og ministre, der alle fordømmer handlingen.

Blandt dem er den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

»Det er en ekstremt alvorlig situation og fuldstændig uacceptabelt, at Belarus tvinger et civilt passagerfly ned og bryder alle sikkerhedsregler for international luftfart og ovenikøbet anholder en passager om bord på flyet«.

Kofod kalder Hviderusland for Belarus som symbol på opbakningen til civilbefolkningen, der kæmper mod landets præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Han foreslår konkret et EU-forbud mod at flyve over luftrummet i Hviderusland. Han mener, at det vil være til gene for styret og personerne bag og ikke bare ramme civilbefolkningen eller medføre dyrere flybilletter for resten af Europa.

