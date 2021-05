Hviderussisk aktivist tilstår i video vist på statsligt tv

Den anholdte hviderussiske oppositionsaktivist og journalist Roman Protasevitj siger i en video, at han tilstår at stå bag civile uroligheder.

»Jeg kan fortælle, at jeg ikke har nogen helbredsproblemer. Jeg fortsætter med at samarbejde med efterforskerne og tilstår at have organiseret masseoptøjer i Minsk«.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP i videoen, der blev vist på statsligt tv i Hviderusland mandag aften.

Protasevitj tilbageholdes i et fængsel i Hvideruslands hovedstad, Minsk. Det oplyser indenrigsministeriet.

Han var om bord på et Ryanair-fly, som blev tvunget til at lande i Hviderusland søndag. Han blev anholdt i lufthavnen.

Aktivistens far siger i et interview med den britiske tv-station BBC, at han frygter, at sønnen bliver udsat for tortur i fængslet i Minsk.

»Vi er bange for overhovedet at tænke på det, men det er muligt, at han kan få tæv og blive tortureret. Det er vi meget bange for«, siger faren.

I Polen siger landets viceudenrigsminister, at han har fået en besked fra Roman Protasevitjs mor, der er meget bekymret for sin søns helbred.

Hviderusland afviser i en meddelelse på beskedtjenesten Telegram, at Roman Protasevitj skulle være på hospitalet. Det har der været forlydender om på sociale medier.

Han har ikke har klaget over helbredsproblemer til personalet i fængslet, skriver indenrigsministeriet.

Beskeden er den første melding fra hviderussiske myndigheder om, hvor journalisten befinder sig.

Den 26-årige hviderusser har på sociale medier stået bag en af de sidste frie kanaler, der beretter om udviklingen i Hviderusland efter et stærkt omstridt valg sidste år.

Præsident Aleksandr Lukasjenkos regering har stemplet ham som ’ekstremist’. Det er en betegnelse, styret bruger om mange systemkritikere.

Protasevitj har siden 2019 levet i eksil i Litauen. Her bor også andre hviderussiske oppositionsfolk, blandt andre tidligere præsidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja.

Hun har advaret om, at Protasevitj risikerer dødsstraf i Hviderusland.

Sagen om Hviderusland, der tvang Ryanair-flyet til at lande i Minsk og derpå anholdt systemkritikeren, har medført international fordømmelse. Emnet har kapret dagsordenen på det EU-topmøde, der mandag gik i gang i Bruxelles.

ritzau