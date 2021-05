På dagen for George Floyds død bryder Joe Biden sit løfte til både Floyd-familien og USA

I sin første tale til en samlet kongres sidste måned huskede præsident Biden tilbage på de ord, George Floyds lille datter Gianna sagde til ham, da Biden mødte familien til begravelsen i Houston.

»Min far ændrede verden«, huskede Biden, at den 6-årige pige sagde om sin far, der døde under en politimands knæ 25. maj 2020. Præcis et år siden i dag.

Biden lovede i sin tale til nationen i april, at en omfattende politireform var på vej. En reform der vil holde politimænd som Derek Chauvin, betjenten der kvalte George Floyd med sit knæ, ansvarlige. Han lovede et opgør mod det præsident Biden med et progressivt udtryk kalder ‘systemisk racisme’ i politiet.

»Vi har alle set uretfærdighedens knæ på sorte amerikaneres nakker. Nu er der mulighed for at lave ægte fremskridt«, sagde Biden i talen og satte så sig selv stolen for døren: