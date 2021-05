Han flygtede fra diktatoren, men søndag fangede de ham i et fly på vej hjem fra Grækenland

Roman Protasevitj begyndte at ryste af angst, da det gik op for ham, at hans rutefly fra Grækenland blev tvunget til at skifte kurs og lande i Minsk fulgt af et hviderussisk MiG-29-jetfly.

Siden sine teenageår for 10 år siden har den 26-årige journalist og systemkritiker protesteret mod Hvideruslands (Belarus’) diktator Aleksander Lukasjenko.

Efter en ven blev arresteret, stak han af til Polen og senere til Vilnius i Litauen for at undslippe Lukasjenkos hemmelige politi. Nu var han på vej hjem, men kort inden, flyet skulle forlade hviderussisk luftrum, fik cockpittet besked på at lande i den hviderussiske hovedstad. Den officielle forklaring lød ifølge flyselskabet Ryanair på »en mulig sikkerhedstrussel om bord«.

Roman Protasevitj vidste med det samme, at det i virkeligheden handlede om ham. Han fortalte medpassagerer, at han vil blive idømt dødsstraf, når de landede.