Blinken er i Israel i forsøget på at styrke våbenhvile

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, er i Israel, hvor han vil forsøge at styrke en våbenhvile mellem israelerne og Hamas.

Blinken skal under sit ophold både mødes med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

Blinken mødes ikke med repræsentanter for Hamas, der er på både USA’s og EU’s terrorlister.

Det er første gang, at en højtstående repræsentant for den nye amerikanske administration under præsident Joe Biden besøger området siden magtskiftet i Washington i januar.

Den optrappede konflikt mellem Israel og Hamas kræver en stor del af Biden-administrationens opmærksomhed på et tidspunkt, hvor den ellers havde planlagt at have fokus på Kina og kampen mod klimaforandringer.

Vil bestræbe sig på at »befæste våbenhvilen«

Blinken har sagt, at han vil bestræbe sig på at »befæste våbenhvilen«. Han fortsætter fra Israel en diplomatisk offensiv i Egypten og Jordan. Han skal møde Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i Kairo og Jordans kong Abdullah i hovedstaden Amman. Han skal også mødes med en række andre ledere i regionen.

Blinken har bekræftet USA’s støtte til en tostatsløsning som den eneste holdbare vej fremad.

Blinken siger, at dette vil sikre israelerne og palæstinenserne »det samme mål af sikkerhed, fred og værdighed«.

Formuleringen »den samme mængde« til begge parter er øjensynligt et brud med den tidligere Trump-administration som havde mest fokus på at støtte israelerne.

Blinkens rundrejse finder sted i kølvandet på 11 dages optrappet konflikt med raketter fra den militante Hamas-bevægelse og israelske bombeangreb.

Dele af Gazastriben er jævnet med jorden, og ifølge Hamas, der kontrollerer området, er 120.000 af de to millioner indbyggere blevet fordrevet.

ritzau