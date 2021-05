Elisabet Svane: Det var en halvåben dør, men det ændrer ikke på, at EU-bosserne denne gang handlede hurtigt

Meget kan man sige om EU, men hurtighed plejer ikke at være det, der falder først for. Alting tager lang tid i en union af 27 selvstændige nationer, og derfor kritiseres EU da også oftest for sin langsommelighed og manglende evne til at tage klar stilling.

Medmindre provokationen kommer lige 24 timer før et topmøde, som den hviderussiske kapring af Ryanair-flyet fra Athen til Vilnius søndag. Så kan det gå hurtigt, og det var da også det, der skete mandag aften, hvor stats- og regeringscheferne på noget nær rekordtid blev enige om at fordømme kapringen og fængslingen af Roman Protasevitj og hans kæreste, samtidig med at de også enedes om nye sanktioner mod præsident Alexander Lukasjenkos styre i Minsk. Oveni det var der også enighed om at forbyde hviderussiske fly at lande i EU og samtidig opfordre EU’s luftfartselskaber til ikke at flyve ind i hviderussisk territorium.