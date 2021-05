Falske anklager mod en dreng på 45 kilo viser, hvor desperat Europas sidste diktator er

»De slår mig hver dag. De tilkalder ikke en læge, når jeg er syg. De siger, jeg vil dø her«.

Angsten nærmest lyste ud af linjerne, da den blot 16-årige knægt Nikita Solotarjev skrev hjem fra det hviderussiske fængsel, hvor han stadig sidder i sin celle. »Et helvede«, kaldte han det for nylig i et andet brev, som blev videreformidlet af en menneskeretsgruppe.

Vi begynder denne tekst med historien om denne epilepsi-ramte teenager, uagtet at verdens øjne lige nu er rettet mod en helt anden ung mand: En 26-årig journalist og tidligere chefredaktør for oppositionsmediet Nexta, Roman Protasevitj. Han sidder ligeledes arresteret i Hviderusland (Belarus), efter at hviderussiske jagerfly søndag tvang et passagerfly, som var på vej fra Grækenland til Litauen med Protasevitj ombord, til landing i Minsk. Og ham kommer vi tilbage til.

Først skal det handle om den 16-årige Nikita, der 22. februar i år blev idømt fem års fængsel for at have deltaget i den folkelige opstand mod Hvideruslands diktator gennem mere end et kvart århundrede, Aleksandr Lukasjenko. Hans historie illustrerer bagtæppet for det seneste drama.

Og den viser en del om, hvad der foregår i den tidligere sovjetstat, som har udviklet sig til en stadig mere brutal og stadig blodigere demarkationszone mellem vestligt inspireret demokrati og russisk inspireret foragt over for samme.