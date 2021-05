Biden efter møde med Floyds familie: Et vendepunkt er nært

På etårsdagen for den sorte amerikaner George Floyds død tirsdag mødtes den amerikanske præsident, Joe Biden, med Floyds familie i Washington D.C.

Også Kamala Harris, som er USA’s første sorte vicepræsident, var med til mødet, der foregik bag lukkede døre i Det Hvide Hus.

George Floyd blev dræbt, da en hvid politibetjent ved navn Derek Chauvin pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år.

Chauvin blev 20. april kendt skyldig i alle tre anklagepunkter i forbindelse med George Floyds død, herunder ’second degree murder’, der kan give op til 40 års fængsel.

»Det er et år siden, at George Floyd blev dræbt. I løbet af den tid har Georges familie udvist ekstraordinært mod. Dommen i sidste måned var et skridt i retning af retfærdighed. Men vi kan ikke stoppe her«.

»Vi står over for et vendepunkt. Vi er nødt til at handle«, skriver Biden på Twitter efter tirsdagens møde.

Joe Biden forsøger i øjeblikket at få vedtaget et lovforslag om en politireform opkaldt efter George Floyd.

I begyndelsen af marts godkendte Repræsentanternes Hus forslaget om en gennemgribende politireform, der blandt andet vil forbyde halsgreb og raceprofilering.

Men det kan blive svært for Bidens demokratiske administration at få gennemført reformen. For mens Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus, er partiet afhængigt af republikanske stemmer i Kongressens andet kammer, Senatet.

Det kræver mindst 60 stemmer i Senatet at vedtage reformen. I dag er fordelingen 50-50 mellem republikanere og demokrater.

Talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki siger tirsdag, at Biden giver forhandlerne i Kongressen ’tid og plads’ til yderligere drøftelser om lovforslaget.

ritzau