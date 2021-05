Lukasjenko kritiserer omverdenens reaktion: De har krydset grænserne for den sunde fornuft og menneskelig moral

Omverdenens ’angreb’ på Hviderusland, har krydset ’en rød linje’, lyder det onsdag fra landets præsident, Aleksandr Lukasjenko. Han reagerede blot på en bombetrussel, da et fly fra Ryanair blev tunget til landing, siger han.

Det er hans første reaktion, efter EU og USA har taget skridt til sanktioner.

Lukasjenko gav søndag ordre til at til at tvinge flyet fra Ryanair ned. Om bord var en kendt aktivist og kritiker, Roman Protasevitj der blev anholdt efter landingen i hovedstaden Minsk.

Lukasjenko erklærer sig uforstående over for kritikken. Ryanairs fly, der var på vej fra Grækenland til Litauen - to EU-lande - blev med hjælp af et hviderussisk jagerfly tvunget til landing.

Det skete helt i overensstemmelse med folkeretten, siger Lukasjenko. Der var fra Schweiz kommet en bombetrussel mod flyet, forklarer han ifølge nyhedsbureauet Belta i en tale til parlamentet.

»Som vi forudså, så havde alle de, der ønsker, at det skal gå os skidt, ændret deres måde at angribe staten på. De har krydset mange røde linjer og krydset grænserne for den sunde fornuft og menneskelig moral«, siger han.

EU-lande, USA og Canada har betegnet det som en ’kapring’ og ’pirateri’ og tager skridt til at forbyde overflyvning af hviderussisk luftrum. Andre sanktioner overvejes også.

