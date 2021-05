Flere er dræbt i skyderi i Californien

Flere mennesker er dræbt i et masseskyderi i San Jose i Californien onsdag.

En bevæbnet person åbnede ild i nærheden af en letbane i byen onsdag morgen lokal tid.

Det oplyser vicepolitichef Russell Davis ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde.

Her siger han, at der er »flere dødsofre«, men at politiet har brug for mere tid, inden det kan sige, præcis hvor mange, det drejer sig om.

Formodet gerningsmand er død

Flere mennesker får behandling for skudsår. Den formodede gerningsmand er også død, meddeler Davis.

»Gerningsmanden udgør ikke længere en trussel«, siger vicepolitichefen.

Skyderiet fandt sted i et område i nærheden af San Jose lufthavn. Området er evakueret.

Russell Davis tilføjer, at han vil komme med en opdatering senere fredag.

Forinden havde politiet skrevet på Twitter, at det var til stede i et område af San Jose og bad folk holde sig fra området.

ritzau