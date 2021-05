Vidner: Dansker, tiltalt for drab i 1987, fortalte han havde dræbt

Flere vidner blev onsdag afhørt i retten i finske Turku, hvor en 52-årig dansk mand sidder tiltalt for et drab begået på færgen ’Viking Sally’ på vej fra Sverige til Finland i 1987.

En 20-årig mand blev overfaldet og døde efter slag med en hammer, mens en 22-årig kvinde blev invalideret, men overlevede.

Blandt vidnerne i retssagen onsdag var en kvinde, som lærte den tiltalte at kende for 26 år siden i fængslet, hvor hun var leder af fangekoret. Det skriver det finske medie Hufvudstadsbladet (HBL).

Det kvindelige vidne holdt kontakten med den tiltalte, som ifølge Ekstra Bladet har tilbragt mere end tredjedel af sit liv i fængsel som følge af andre sager.

Ifølge kvinden fortalte den tiltalte dansker over en kop te, at han havde dræbt to mennesker, men hun tolkede det ikke som en sand historie.

Hun kan ikke huske, hvad han præcist sagde - særligt da hun også har læst om drabet i medierne og talt om det med politiet.

»Hvis jeg havde kunnet fornemme, at der var sorg i sjælen og en erkendelse, så skulle jeg have fået ham til at anmelde sig selv. Eller så skulle jeg selv have anmeldt ham«, sagde hun onsdag i retten ifølge HBL.

»Jeg har ikke gjort det her jo«

Kvinden fortalte også, at hun fra fængsler er vant til, at fanger forsøger at overgå hinanden med påståede gerninger.

Et andet vidne, som lærte den tiltalte mand at kende for syv-ni år siden via en kolonihave, fortalte i retten, at manden havde fortalt, at han havde dræbt to personer i Finland.

»Han sagde, at han havde brugt en slaggehammer. Det husker jeg, fordi min far er svejser, så jeg ved, hvad en slaggehammer er«, sagde det danske vidne ifølge HBL.

Ifølge anklagemyndigheden var det en såkaldt slaggehammer, der tilhørte færgen, som blev brugt til drabet for 34 år siden.

Den 52-årige dansker nægter sig skyldig. Ifølge DR Nyheder er den tiltalte i retten blevet spurgt til, om han har fortalt kvinden fra fængslet, at han har slået ihjel.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt det. Jeg er ligeglad jo. Jeg har ikke gjort det her jo«, sagde han ifølge DR Nyheder.

Var på vej til en spejderlejr i Finland

Han fortalte flere gange, at han ikke var én, man lavede noget med i fængslet, og han havde fortalt flere historier.

Ved drabet i 1987 var han 18 år og på vej til en spejderlejr i Finland med færgen fra Sverige. Han var den første til at finde det tyske par ilde tilredt på færgen.

Det var nogle sms’er, som den tiltalte mand sendte til sin daværende hustru, der førte til, at finsk politi i 2016 genoptog efterforskningen af sagen.

Her skriver manden blandt andet, at han har dræbt to gange tidligere uden at blive straffet for det.

Ekskonen nægtede dog at vidne onsdag, hvilket hun har ret til at afvise på grund af den nære relation.

ritzau