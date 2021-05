Turistby i sorg over tragisk ulykke: Femårige Eitan Biran mistede sine oldeforældre, sin mor og far. Og sin lillebror på to år

Den svævebaneulykke, som søndag kostede 14 mennesker livet, er et hårdt slag for en by, som i forvejen har været alvorligt ramt af corona, og hvis økonomi endelig var ved at komme i omdrejninger igen. Tre personer med tilknytning til svævebanens drift er nu arresteret og under mistanke for at have forårsaget ulykken.