Forbløffelse og tavshed i Bruxelles: Schweiz siger nej til aftale med EU

Da Storbritannien og EU forhandlede om en Brexit-aftale, virkede det ofte som noget, der aldrig ville ende. Der bare stod stille, rokkede sig ikke ud af stedet før til allersidst. Hvor det næsten var ved at være for sent.

Det var et forhandlingsforløb, hvor EU stod på sidelinjen og længe bare så på briternes forsøg på at blive enige med sig selv og hinanden uden at kunne gøre ret meget andet end netop at stå på sidelinjen og se på.

Men set i lyset af de forhandlinger om en samlet handelsaftale mellem EU og Schweiz, der netop er faldet sammen, gik det jo lynhurtigt med Brexit. Fra briterne stemte sig ud i juni 2016 – for første gang i unionens historie siden Grønland sagde farvel og tak i 1979 – og til de var ude her 1. januar med en handelsaftale i hånden, gik der godt fire et halvt år.