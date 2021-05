USA vil ikke genindtræde i nedrustningsaftale

USA har meddelt Rusland, at det ikke genindtræder i nedrustningsaftalen, der kendes som Open Skies, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Den snart 30 år gamle traktat har sikret, at Rusland, USA og lande i Europa har kunnet foretage overflyvninger af hinandens lande for at kunne verificere og fotografere militære installationer og sikre gensidig forståelse.

Det er viceforsvarsminister Wendy Sherman, som har orienteret den russiske regering om, at USA ikke agter at genindtræde i den aftale, som tidligere præsident Donald Trump trak sit land ud af sidste år.

Det er sket i en henvendelse torsdag til den russiske viceforsvarsminister Sergej Rjabkov.

Det er en beslutning, som USA’s europæiske allierede ikke vil bifalde. Den kommer kun få uger før, at præsident Joe Biden mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Geneve i Schweiz. Det sker 16. juni.

Det russiske overhus har et forslag til behandling om, at Rusland trækker sig fra aftalen.

Men ifølge AP har begge parter indtil torsdag signaleret, at traktaten kunne reddes. Fra russisk side har det lydt, at hvis USA genovervejer Trumps beslutning, så vil de overveje selv at droppe ideen om at forlade traktaten.

Trump undlod at forlænge traktat

Hvis Open Skies falder på gulvet, så er der kun en nedrustningsaftale af betydning tilbage. Det er Ny Start, som lægger loft over antallet af langtrækkende atomvåben.

Også denne traktat undlod Trump at forlænge sidste år med henvisning til, at Rusland ikke holdt sig til aftalen. Ny Start ville have været udløbet tidligere i år. Men en af Bidens første beslutninger som præsident var at forlænge den i yderligere fem år.

34 lande, herunder Danmark, har underskrevet Open Skies. Det er altså en militær traktat og må ikke må forveksles med en aftale om den civile luftfart.

Traktaten blev indgået i 1992, men trådte først i kraft i 2002. Over 1500 flyvninger er foretaget inden for traktatens rammer for at sikre gennemsigtighed.

ritzau