Kineserne raser over Bidens beslutning: I mangler respekt og er uansvarlige

Kinas regering reagerer med vrede på, at USA’s præsident, Joe Biden, har bedt sine efterretningstjenester undersøge, hvordan den nye coronavirus opstod og herunder vurdere en omstridt teori om, at virus kan være spredt ved et uheld fra et laboratorie i Kina.

Joe Biden gav onsdag USA’s efterretningstjenester 90 dage til at samle en rapport, som han derefter planlægger at offentliggøre. Præsidenten forklarede, at tjenesterne vil fokusere på to hovedteorier: Den dominerende teori blandt eksperter, at virus sprang naturligt fra et dyr til et menneske, og teorien om, at den spredte sig ved et uheld fra et institut med virusforskning i byen Wuhan i Kina.

En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Zhao Lijian, beskyldte på et pressemøde torsdag USA for at være ligeglad med sandhed og fakta og »seriøse videnskabelige studier« og i stedet optaget af at give Kina skylden for virussen ved hjælp af »politisk manipulation«.