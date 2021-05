Ny FN-rapport: EU er medskyldig i migranters druknedød på Middelhavet

Det er ikke bare en tragisk tilfældighed, når migranter mister livet på det centrale Middelhav. Det er konsekvensen af et mislykket system, der ikke sikrer migranternes menneskerettigheder. Det skriver sekretariatet for FN’s højkommissær for menneskerettigheder, OHCHR i en ny rapport.

Rapporten koncentrerer sig om ruten mellem Libyen og Italien og Malta – den farligste migrantrute til Europa. Tre ud af fire migrantdødsfald forekommer her. I år er over 700 døde på ruten. Senest gik det galt for knap to uger siden, da 57 personer – hovedsagelig fra Bangladesh – druknede ud for Tunesiens kyst. De var på vej fra Libyen med kurs mod Italien, da deres båd gik i stykker.

Ifølge rapporten er samarbejdet mellem EU, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Frontex, og nationale kystvagter i det internationale farvand i det centrale Middelhav dybt kritisabelt. I mange tilfælde udsættes migranter og flygtninge for fare, der kunne være undgået.