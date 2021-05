Der skete store ting i oliebranchen fornylig. Spørgsmålet er nu, hvad Saudi-Arabien, Rusland, Qatar og alle de andre gør nu

Topcheferne i verdens største olie- og gasselskaber kan med fordel sætte sig ned og lytte til Bob Dylan-sange som ’Blowin’ in the Wind’ eller ’The Times They Are A-Changin’. For hvor længe kan de fortsætte med at masseproducere og tjene milliarder af dollars på fossile brændstoffer til en verden, der er ved at ændre sig i en mere bæredygtig retning?

Der er grøde i olieindustrien, og som finansavisen The Financial Times bemærker, så kan maj 2021 for eftertiden stå som en skelsættende måned, hvor vindretningen for de store olieselskaber for alvor skiftede.