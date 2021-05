200 brasilianske byer protesterer mod landets coronahåndtering

Titusindvis af brasilianere er gået på gaden lørdag for at vise deres utilfredshed med præsident Jair Bolsonaros håndtering af pandemien.

Mange af demonstranterne kræver, at Bolsonaro træder tilbage eller bliver stillet for en rigsret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den britiske avis The Guardian er der mødt titusindvis af demonstranterne op i nogle af de største byer i Brasilien. I alt er der protester i over 200 forskellige byer.

Avisen beskriver lørdagens demonstrationer som den største bevægelse mod Bolsonaro, siden pandemien brød ud i landet.

Præsidenten har gennem det seneste år modtaget hård kritik for sin håndtering af coronapandemien.

Han er blandt andet blevet kritiseret for ikke at tage krisen alvorlig, efter at han sidste år beskrev coronavirus som ’en lille influenza’. Han er også imod brugen af mundbind og nedlukninger af landet, da det skader økonomien.

Næsten en halv million coronasyge har mistet livet i Brasilien. Der er også fundet over 16,4 millioner smittede i landet. Det gør Brasilien til et af de hårdest ramt lande i verden.

Meningsmålinger viser ifølge The Guardian, at 57 procent af befolkningen støtter en rigsretssag mod præsidenten.

I millionbyerne Rio de Janeiro og Brasilia lyder meldingerne, at demonstrationerne er forløbet roligt. Længere nordpå i landet er protesterne blevet afbrudt af politiet med tåregas og gummikugler.

Lørdagens demonstrationer er ifølge nyhedsbureauet Reuters i høj grad arrangeret af venstreorienterede politiske partier, fagforeninger og studenterforeninger.

De fleste af demonstranter har mundbind på og har forsøgt at holde afstand. Det er dog ikke lykkedes hele tiden.

Ud over at kritisere Bolsonaro opfordrer demonstranterne til, at der sættes skub i landets vaccineudrulning.

Omkring 20 procent af Brasiliens 212 millioner indbyggere har modtaget mindst ét stik med en coronavaccine. Knap ti procent har modtaget begge stik

ritzau