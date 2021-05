Massegrav med 215 børnelig har chokeret Canada

Canada er i chok over opdagelsen af en massegrav med de jordiske rester af 215 indfødte børn ved en tidligere katolsk kostskole i British Columbia-provinsen.

Kamloops Indian Residential School, hed skolen, der blev grundlagt i 1890 af den romersk-katolske kirke, som drev den frem til 1969. Børnene på skolen var indfødte, der blev tvunget væk fra deres familier for at blive kristne og lære at leve på vestlig vis.

Den religiøse skole var den største af sin slags i Canada og husede helt op til 500 elever ad gangen.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, kalder på Twitter fundet for et »mørkt kapitel« i landets historie:

»Nyheden om, at der er fundet lig ved den tidligere Kamloops Indian Residential School, knuser mit hjerte - det er en smertefuld påmindelse om dette mørke og skamfulde kapitel i vort lands historie. Mine tanker går til alle, der er berørt af de rystende nyheder. Vi er her for jer«, skriver han.

Mange tusinde døde

Der har angiveligt længe gået rygter om massegraven i lokalsamfundet, men det er altså først nu, specialister har fundet den ved at gennemlyse området med en jordradar.

Det er endnu ingen meldinger om, hvordan børnene er døde, men de lokale myndigheder bekræfter, at der er ligrester fra børn helt ned til 3 års-alderen.

Flere end 150.000 indfødte børn blev gennem årene tvunget til at gå på de kristne kostskoler i Canada. Mange vendte aldrig tilbage til deres familier. Nogle stak af, mens andre døde på skolerne, hvor tæsk, fejlernæring og overgreb var en fast del af hverdagen.

Mindst 4.100 børn mistede livet, mens de gik på skolerne, har det såkaldte The Missing Children Project fastslået.

I 2008 gav den canadiske regering en officiel undskyld til ofrene.