Netanyahus rival vil indgå i koalition imod ham

Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina vil indgå i en samlingsregering sammen med oppositionsleder Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid. Dermed er der udsigt til, at premierminister Benjamin Netanyahus tid ved magten kan være ved at lakke mod enden, skriver flere internationale medier.

»Jeg vil gøre alt for at danne en national samlingsregering med min ven Yair Lapid«, siger Bennett ifølge nyhedsbureauet AFP søndag aften på et pressemøde i Jerusalem.

Flere partier kan gå sammen i koalitionen. De er meget forskellige, men har det til fælles, at de vil af med Netanyahu. Yair Lapid har en frist frem til onsdag til at danne en regering og undgå endnu et valg.

»Det er enten et femte valg eller en samlingsregering«, siger Bennett ifølge den israelske avis Haaretz.

»Og det ved Netanyahu godt«, tilføjer han.

Naftali Bennett og hans parti har seks ud af de 120 pladser i Israels parlament, Knesset. Det er nok til, at Bennett har indtaget en rolle som kongemager. Lapids parti fik 17 mandater og er dermed det næststørste parti efter Netanyahus Likud-parti. Der skal mindst 61 mandater til at have et flertal i Knesset.

Yair Lapid skal have tilbudt Bennett at dele magten. Han vil lade højrefløjspolitikeren være premierminister i første del af embedsperioden, inden han selv tager over.

Flere partier kan gå med i koalition

Ifølge israelske medier kan Lapid få flere små partier med i sin koalition. Han har allerede indgået aftaler med Arbejderpartiet, borgerretspartiet Meretz og det nationalistiske Israel Er Vort Hjem, der er ledet af tidligere udenrigsminister Avigdor Lieberman. Søndag skulle Lapid fortsætte forhandlingerne med centrumhøjrepartiet Nyt Håb, der er ledet af en anden tidligere Netanyahu-allieret, Gideon Saar.

Iagttagere betegner den mulige koalition som det tætteste, Israel har været på Netanyahus afgang, i de 12 år han har haft magten. Hvis Lapid kan samle en bred koalition bestående af partier fra højre, venstre og midten, vil det give Netanyahu et første valgnederlag siden 1999.

I en kommentar søndag aften siger Netanyahu, at en Lapid-Bennett-regering vil svække Israel og udgøre en stor fare for Israels sikkerhed. Han fastholder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det stadig er muligt at danne en højrefløjsregering - selv om Bennett nu har vendt ham ryggen.

Ifølge Netanyahu har Bennett begået »århundredets bedrag« ved at løbe fra sit tidligere løfte om ikke at gå i regering med Lapid. Medierne har døbt den koalition, Lapid forsøger at opbygge mod Netanyahu, ’forandringsblokken’. Der er dog fortsat flere forhindringer, der skal passeres, inden den kan blive en realitet. Blandt andet har koalitionen brug for støtte fra arabisk-palæstinensiske politikere, der ikke nødvendigvis vil bakke op om Bennetts dagsorden, der blandt andet omfatter en udvidelse af de omstridte israelske bosættelser, skriver Reuters.

En kilde i Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLO) siger, at den regering, der er på tegnebrættet, vil være »ekstremt højreorienteret« og ikke anderledes end de regeringer, Netanyahu har stået i spidsen for.

I de seneste to år har Israel holdt parlamentsvalg fire gange, men uden et udfald, der gjorde det muligt at danne en levedygtig regering. Netanyahus Likud-parti blev størst ved det seneste valg i marts, hvor den mangeårige premierminister var et centralt tema – især de anklager om korruption, der er rettet mod ham.

ritzau