I 11 dage har 25 ton farlige kemikalier stået i flammer. Nu kalder Sri Lankas myndigheder branden for den værste miljøkrise i nyere tid

Et fragtskib med 25 ton farlige kemikalier om bord har stået i røg og flammer siden den 20. maj ud for kysten nær Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Redningsarbejdere har i mere end 11 dage forgæves forsøgt at slukke branden, der påvirker livet i havet i en sådan grad, at det bliver betegnet som den værste miljømæssige katastrofe i landet i nyere tid.

Det skriver avisen The Guardian.

Fragtskibet har i alt haft 1.486 containere om bord, der blandt andet indeholdt 300 ton benzin og en type mikroplast, der bruges til at lave plastikposer med. Af farlige kemikalier har skibet blandt andet haft salpetersyre og kausisk soda med i lasten.

Det er uvist, hvad der har antændt branden, men umiddelbart mener myndighederne, at den er blevet forårsaget af en lækage med salpetersyre.

Tusindvis sendt ud for at rydde op

Fragmenter fra skibet er undervejs skyllet ind på kysten. Myndighederne i Sri Lanka frygter, at mikroplast fra skibet kan skade miljøet i flere år frem.

»Med den viden vi har på nuværende tidspunkt, er dette det værste tilfælde af forurening i min tid«, siger Dharshani Lahandapura fra havbeskyttelsesmyndigheden i landet.

Myndighederne har indført et forbud mod fiskeri på en strækning på 80 kilometer langs kysten. Der lyder også stærke advarsler mod at røre ved de opskyllede fragmenter på stranden.

Tusindvis af marineansatte i sikkerhedsudstyr er blevet sendt til strandene for at rydde kemikalierne og samle fragmenterne op.

»Det er som coronavirus. Der er intet lys for enden af tunnelen. Vi fjernede al plastikken i går bare for at se endnu mere blive spredt over stranden af bølgerne i løbet af natten«, siger Majula Dulanjala fra marinen til nyhedsbureauet AFP.

Det værste af branden menes at være slukket, men man kan fortsat høre små eksplosioner fra skibet og se sort, tyk røg stige til vejrs.

Alle 25 besætningsmedlemmer om bord blev evakueret af kystvagten, da branden brød ud.

