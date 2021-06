Tvunget til at vende om kort før afgang: Rusland stopper angiveligt fly for at anholde regeringskritiker

En tidligere leder af en russisk oppositionsgruppe er blevet anholdt på et fly, der blev bedt om at vende om på landingsbanen kort før afgang fra lufthavnen i Sankt Petersborg. Det melder en organisation, der overvåger politiets handlinger mod russiske oppositionsmedlemmer, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge organisationen OVD-Info blev regeringskritikeren Andrei Pivovarov anholdt i Pulkovo-lufthavnen i Sankt Petersborg mandag aften. Han skulle efterfølgende være blevet overdraget til det russiske efterretningsvæsen.

Anholdelsen sker, efter at Pivovarovs gruppe ’Det åbne Rusland’ torsdag meldte, at den havde besluttet sig for at afslutte sit arbejde i Rusland for at beskytte sine medlemmer mod risikoen for at blive fængslet.

Var på vej til Warszawa

Rusland erklærede i 2017 den London-baserede gruppe for »uønsket«. Samtidig forbød myndighederne alle gruppens aktiviteter i landet. Gruppens medlemmer i Rusland fortsatte dog deres aktivisme under samme navn efter forbuddet, men som en separat juridisk enhed for at beskytte sig mod retsforfølgelse.

Ifølge nyhedssitet polennu.dk var flyet med Andrei Pivovarov om bord på vej mod Polens hovedstad, Warszawa, da det måtte vende om på landingsbanen. Mediet skriver, at Pivovarov var lykkedes med at checke ind og gå gennem paskontrollen, og det var først i flyet, at myndighederne greb ind.

Episoden sker, kun en uge efter at de hviderussiske myndigheder tvang et fly til at lande i hovedstaden Minsk. Efterfølgende blev den hviderussiske oppositionsaktivist Roman Protasevitsj og hans kæreste anholdt. Siden har Ruslands præsident, Vladimir Putin, støttet handlingen, der har ført til international fordømmelse.

ritzau