Nu må kineserne få tre børn. Der er bare ét problem

Kina vil nu tillade, at alle ægtepar må få tre børn. Dermed gør man op med tobarnspolitikken, som ikke har formået at vende landets faldende fødselstal og afværge en truende demografisk krise.

Med beslutningen har det regerende kommunistparti indset, at det hidtidige strikse børneloft har bragt landets fremtid i fare. Andelen af erhvervsaktive er faldende, og befolkningen bliver ældre, hvilket truer den industrialiseringsstrategi, som Kina har brugt igennem årtier for at gøre det før så fattige land til en økonomisk stormagt.

Men det er langt fra sikkert, at en lempelse vil få den ønskede effekt. Kineserne er ikke begyndt at få flere børn, siden man i 2016 gik fra etbarns- til tobarnspolitikken. Potentielle forældre er mere bekymrede over de stigende priser på uddannelse og ansvaret for aldrende forældre. Situationen bliver ikke bedre af manglende daginstitutioner og en kultur med meget lange arbejdsdage.