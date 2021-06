Nye tal: En halv million er dræbt under Syriens blodige årti

Fakta

Sådan forløb krigen i Syrien

I tiden op til krigens begyndelse protesterer flere syrere mod den syriske præsident Bashar al-Assads regering. De er blandt andet utilfredse med landets høje arbejdsløshed, korruption og manglende politisk frihed.

I marts 2011 eskalerer protesterne i den sydlige by Daraa. Det sker, efter at en gruppe unge syrere bliver anholdt og efterfølgende tortureret for at have skrevet regeringskritiske slagord på en væg på en skole.

I juli 2011 når antallet af demonstranter op på hundredtusindvis landet over. De forlanger, at præsident Assad går af.

Assads regeringsstyrker møder demonstranterne med åben ild, vold og masseanholdelser. Demonstranterne opretter til gengæld små væbnede grupper, og hermed går det fra fredelige demonstrationer til væbnet konflikt.

Syriens allierede, Rusland og Iran, erklærer deres støtte til præsident Assad, mens oprørerne blandt andet støttes af USA og Tyrkiet.

De næste år raser krigen i Syrien. Oprørsgrupper sidder i 2013 på mellem 60 og 70 procent af Syriens landområder. Blandt andet takket være hjælp fra russiske luftangreb lykkes det Assad at genvinde stort set alle oprørskontrollerede områder i Syrien. Undervejs benytter styret sig også af kemiske våben, hvilket fordømmes internationalt.

Sideløbende med opgøret mellem oprørere og Assad vinder den ekstremistiske, militante gruppe Islamisk Stat (IS) frem i både Syrien og Irak. Gruppen var på sit højeste omkring slutningen af 2014.

USA har stået i spidsen for en indsats mod gruppen. I foråret 2019 blev IS af USA erklæret for udryddet fra alle landområder i Syrien. Gruppen fortsætter to år senere dog stadig med at vise sig.

I juni 2021 meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), at næsten en halv million mennesker er dræbt under krigen.

Kilder: Financial Times, Reuters, The Guardian, The New York Times, Tænketanken Global Public Policy Institute, Sohr.

