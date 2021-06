Interview var dråben: Hviderusland smidt ud af europæisk tv-samarbejde

Det hviderussiske svar på DR bliver fredag i næste uge udelukket fra det europæiske samarbejde mellem de offentlige tv-stationer, EBU, der blandt andet står for det årlige Melodi Grand Prix. Det fremgår af en pressemeddelelse fra EBU.

EBU’s ledelse har længe lagt pres på BTRC, det statslige tv-selskab i Hviderusland, for at leve op til organisationens kerneværdier om ytringsfrihed og uafhængighed. Dråben blev tilsyneladende et interview med systemkritikeren Roman Protasevitj, der blev anholdt, efter at hans rutefly blev tvunget ned i Hviderusland på vejen mod Vilnius sidste søndag.