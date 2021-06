Pfizer får lov til at udvide produktion: Det vil få »betydelig og øjeblikkelig virkning«

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at give Pfizer tilladelse til at udvide vaccineproduktionen på selskabets fabrik i den belgiske by Puurs.

Det ventes at få en »betydelig og øjeblikkelig virkning« på leverancer af vaccinerne mod covid-19 i EU.

Det oplyser EMA i en pressemeddelelse.

Det er både produktionsfaciliteterne til at skabe vaccinen og til at fylde den på glas, der anbefales at blive udvidet.

Vaccinen er udviklet af Pfizer og BioNTech.

»EMA’s beslutning bekræfter, at Puurs-fabrikken er i stand til vedvarende produktion af højkvalitetsvacciner, og det gør det muligt for Pfizer/BioNTech at øge antallet af vacciner, der bliver produceret i Belgien«, skriver EMA.

EMA kan komme med anbefalinger, hvorefter EU-Kommissionen skal træffe den endelige afgørelse. Det er samme proces, når en vaccine skal godkendes. Samtlige coronavacciner, som EMA har anbefalet, er kort efter blevet godkendt at kommissionen.

Det fremgår ikke af EMA’s pressemeddelelse, hvor mange doser yderligere Pfizer kan få tilladelse til at producere. Det er indtil videre uvist, hvilken betydning EMA’s anbefaling kan få for Danmark.

Danmark er afhængig af Pfizer

Den danske vaccinationsindsats er ganske afhængig af Pfizer-vaccinen. 85 procent af de vacciner, der er givet i Danmark, har været fra Pfizer.

Pfizers rolle er blevet endnu mere afgørende, efter at vaccinationskalenderen tirsdag blev opdateret med information om, at der ikke kommer så mange Moderna-vacciner som ventet.

Moderna er den anden af de to vacciner, der i øjeblikket er i brug i Danmark. Moderna forventes at levere over 150.000 færre vaccinedoser om ugen i juli og august i forhold til den hidtidige forventning fra de danske sundhedsmyndigheder.

Ser man på den danske vaccinationskalender, er der flere gange blevet rykket rundt på tingene, blandt andet på grund af svigtende Pfizer-leverancer.

I marts blev kalenderen eksempelvis ændret mærkbart, da Pfizer meddelte, at der kunne leveres langt færre vacciner end ventet. Leverancerne er dog de seneste måneder kommet op i tempo.

Tirsdagens opdaterede vaccinationskalender viser, at Sundhedsstyrelsen nu tror, at alle i Danmark er færdigvaccineret 12. september. Det er to uger senere end tidligere ventet.

ritzau