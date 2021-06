Biden bremser olie- og gasaftaler i naturreservat i Alaska

USA’s præsident, Joe Biden, har besluttet at suspendere flere aftaler om at udvinde olie og gas i et stort naturreservat i delstaten Alaska. Det sker, indtil aftalernes miljøpåvirkning er blevet undersøgt.

Det oplyser USA’s indenrigsministerium tirsdag.

Herefter vil det blive afgjort, om aftalerne vil blive genoptaget eller annulleret, skriver ministeriet.

Beslutningen ses som en omgørelse af tidligere præsident Donald Trumps forsøg på at udvide udvindingen af fossile brændstoffer og mineraler i USA - heriblandt Alaska.

Biden lovede under sin præsidentvalgkamp, at han ville gøre alt for at beskytte naturreservatet Arctic National Wildlife Refuge.

Det godt 78.000 kvadratkilometer store reservat er hjemsted for blandt andet isbjørne, rensdyr og flere sjældne trækfugle.

»Præsident Biden mener, at USA’s naturlige rigdomme udgør kulturelle og økonomiske hjørnesten i vores land«.

»Han er taknemmelig for indenrigsministeriets hurtige beslutning om at suspendere alle aftaler indgået i den seneste administrations sidste dage, der kunne have ændret dette specielle sted for altid«, siger klimarådgiver i Det Hvide Hus Gina McCarthy i en udtalelse.

Miljøorganisationer er glade

Flere miljøorganisationer i Alaska byder beslutningen velkommen. De har længe kæmpet for at få stoppet olie- og gasaftalerne.

De første tilladelser til at lede efter råstoffer i naturreservatet blev solgt, bare to uger inden at Donald Trump forlod Det Hvide Hus i januar.

Interessen fra olie- og gasindustrien var dog begrænset. Derfor blev udvindingsretten for de dyreste stykker land bare solgt for omkring 14,4 millioner dollar. Det svarer til cirka 68 millioner kroner.

Virksomhederne, der dengang vandt retten til at lede efter olie og gas i området, har ikke kommenteret nyheden.

ritzau