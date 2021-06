Sri Lanka slukker skibsbrand, men står med enorm havkatastrofe

En brand på et containerskib ud for Sri Lankas kyst, der har udløst den største havbiologiske krise i landet i nyere tid, er endelig blevet slukket efter 13 dage.

Det oplyser flåden i Sri Lanka.

Den næsten to uger lange brand har ført til et enormt oprydningsarbejde, da store mængder af mikroplast fra containere om bord på skibet er skyllet ind på en 80 kilometer lang kyststrækning.

Desuden var der over 25 ton farlige kemikalier, herunder salpetersyre, lastet på skibet, der i alt havde 1486 containere om bord.

»Med den viden vi har på nuværende tidspunkt, er dette det værste tilfælde af forurening i min tid«, sagde Dharshani Lahandapura fra havbeskyttelsesmyndigheden i landet mandag.

Det er uvist, hvad der har antændt branden, men umiddelbart mener myndighederne, at den er blevet forårsaget af en lækage med salpetersyre.

Mikroplast kan skade miljøet i mange år

Den hidtil usete forurening har sat en stopper for fiskeriet og sendt tusindvis af marineansatte i arbejde for at skaffe sig af med det brændte plastik på strandene.

Myndighederne i Sri Lanka frygter, at mikroplast fra skibet kan skade miljøet i flere år frem.

Ydermere frygter myndighederne en forværring af katastrofen, hvis de 278 ton brændstof og de 50 ton dieselolie i skibets tanke begynder at sive ud i Det Indiske Ocean.

Eksperter fra det hollandske bjærgningsselskab Smit gik om bord på skibet MV X-Press Pearl tirsdag og berettede om en massiv oversvømmelse af maskinrummet. Sri Lankas marinedykkere er også blevet indsat for at undersøge skibsskroget. Branden opstod den 20. maj, da det var ved at sejle ind i havnen i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Den blev oprindeligt begrænset, men stærke monsunvinde blæste gang i flammerne, der tvang de 25 besætningsmedlemmer om bord til at forlade skibet. Ingen fra besætningen kom noget til i branden.

Skibet var ikke mere end tre måneder gammelt, da det brød i brand.

