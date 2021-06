Forskere advarer om »forræderi«: Republikanere i kæmpe fremstød for at gøre det sværere at stemme

Mens mange republikanere stadig nægter at anerkende, at Joe Biden blev lovformeligt valgt som USA’s præsident, raser en kamp om de næste valg, som kan få afgørende indflydelse på USA’s politiske fremtid.

I næsten alle delstater arbejder republikanere på lovforslag, der for eksempel vil indskrænke adgangen til at brevstemme, gøre det sværere at stemme inden valgdagen eller kræve, at vælgere skal registrere sig tidligere. Mindst 14 delstater har i år allerede vedtaget til sammen 22 love, der indskrænker adgangen til at stemme, skrev organisationen Brennan Center for Justice for nylig. 61 andre love er på vej igennem lokale parlamenter. Samlet er der ifølge organisationen blevet fremsat mindst 389 indskrænkende lovforslag i 48 delstater.

I mindst otte republikansk dominerede stater vil republikanerne ifølge avisen The New York Times styrke politikernes mulighed for at underkende de valgansvarlige, der efter præsidentvalget sidste år i flere svingstater efterprøvede og afviste Donald Trumps uunderbyggede påstande om massiv valgsvindel. Mange af dem blev sat under massivt pres af Trump, og mange modtog trusler på livet.