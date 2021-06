'Svinet' lagde en 12-årig dreng i et syrebad og kvalte en gravid kvinde: Nu er mafiaens brutale bøddel løsladt efter 25 år til chok for en måbende nation

Pludselig dukkede et par politimænd op. De henvendte sig til drengen med nyheden om, at han kunne komme til at se sin far igen. Drengens far, Santino di Matteo, levede på det tidspunkt under politibeskyttelse, fordi han havde vendt den mafiaklan, som han var en del af, ryggen og videregivet hemmelige informationer til politiet. En dødssynd i den sicilianske Cosa Nostra-mafias æreskodeks.

