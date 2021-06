Eksperiment: Kinesisk vaccine får oprejsning

Først da den brasilianske by Serrana havde vaccineret 75 procent af sine 45.000 indbyggere to gange, begyndte smittetallet for covid-19 at falde, men så faldt det også drastisk, og byen fik pandemien under kontrol. Da 95 procent af alle over 18 år var færdigvaccineret, så man dødstallet falde med 95 procent, indlæggelserne faldt med 86 procent, og antallet af smittede styrtdykkede med 80 procent.

Serrana i delstaten São Paulo har deltaget i et enestående eksperiment med den kinesiske vaccine Coronavac, som benyttes i store dele af Latinamerika og andre mellem- og lavindkomstlande. Forskerne kan konstatere, at nøglen til kontrol med covid-19 er at vaccinere 75 procent af befolkningen to gange. Til forskel fra vaccinerne fra f.eks. Pfizer og Moderna giver Coronavac ingen særlig beskyttelse efter det første stik. Til gengæld er den effektiv 14 dage efter det andet, såfremt mange nok lader sig vaccinere. Det bemærkelsesværdige er, at den altså også er effektiv, selv om op til en fjerdedel af befolkningen ikke får et stik i armen, viser eksperimentet.