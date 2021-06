Hustruen slog to butiksansatte. Nu er ambassadør sendt hjem

Den ansatte fulgte kvinden ud af tøjbutikken i Seoul for at tjekke mærket på hendes jakke og sikre, at hun ikke havde stjålet den.

Kvinden hedder Xiang Xueqiu og er Belgiens ambassadørfrue i Sydkorea. Hun blev så rasende over den behandling, at hun fulgte den unge kvinde tilbage ind i butikken, hvor hun slog hende i nakken. En anden medarbejder fik ligefrem en lussing, da hun forsøgte at lægge sig imellem.

Xiang Xueqiu havde ikke stjålet noget, men slagene blev fanget af overvågningskameraer og udløste en politiefterforskning og stor forargelse i den sydkoreanske befolkning, der ved selvsyn kunne se forløbet på YouTube.