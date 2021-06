Rivaler indgår aftale: Netanyahu-æraen er slut

Artiklen er opdateret klokken 23.19

Den israelske oppositionsleder Yair Lapid har sent onsdag aften meddelt præsident Reuven Rivlin, at han har opbakning fra et flertal af medlemmerne i det israelske parlament, Knesset, til at danne en ny regering.

Det oplyser både Lapids midterparti, Yesh Atid, og præsidenten.

I en erklæring fra præsidentens kontor fremgår det videre, at premierministerposten vil blive delt mellem Yair Lapid og Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina.

Således vil 49-årige Bennett stå i spidsen for den israelske regering de første cirka to år af embedsperioden. Herefter tager 57-årige Lapid over. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blå bog Naftali Bennett Alder: 49 år (født den 25. marts 1972). Fødested: Haifa, Israel. Søn af: Amerikanerne Jim Bennett og Myrna Bennett. Civilstand: Gift med Gilat Bennett. Sammen har de fire børn. Uddannelse: Bachelor i jura ved Hebrew University i Jerusalem. Karriere:

Begyndte at gøre tjeneste i militæret i 1990. Her arbejdede han sig op og blev specialstyrkesoldat. Han forlod militæret i 1996 for at studere.

Grundlagde sammen med tre andre it-virksomheden Cyota i 1999. Bennett var administrerende direktør i virksomheden, der blev solgt for et millionbeløb i 2005.

Blev i 2006 sendt til krigen i Libanon, hvor han stod i spidsen for nogle kontroversielle handlinger.

Blev senere dette år stabschef for Benjamin Netanyahus Likud-parti i oppositionen fra 2006 til 2008.

Brød i 2012 med Likud og blev valgt til Knesset i 2013 for partiet Det Jødiske Hjem, som han ledede.

Bennett er imod oprettelsen af en palæstinensisk stat, støtter bosættelser på den besatte Vestbred og går ind for annektering af store dele af Vestbredden.

Var minister for økonomi og religiøse anliggender fra 2013 til 2015. Fra 2015 til 2018 var han minister for uddannelse, mens han var Israels yngste forsvarsminister nogensinde fra 2019 til 2020.

Brød i 2018 med sit parti og dannede partiet Nyt Højre, der ikke nåede over spærregrænsen.

Slog i 2020 partiet sammen med Det Jødiske Hjem og dannede det religiøse og højreorienterede parti Yamina. Siden har han været medlem af Israels parlament.

Yamina gik i opposition til regeringen med Netanyahu og Benny Gantz.

Ved seneste valg i marts i år fik Yamina seks ud af de 120 pladser i Knesset. Kilder: Reuters, Knesset.gov.il, Naftalibennett.co.il. Vis mere